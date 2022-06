Draghi | ' Impegnati a proteggere potere d' acquisto italiani' | ma su price cap si discute ancora

(Di venerdì 24 giugno 2022) "Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e la dipendenza dal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le ...

Il presidente del Consiglio Marioè intervenuto a Bruxelles in conferenza al termine del ... Noi - ha sottolineato - siamoa proteggere e sostenere il potere d'acquisto degli italiani. ..."Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e la dipendenza dal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le ... Ue, colazione Mattarella-Draghi: impegnati su adesione Ucraina «C'è molta consapevolezza rispetto alla serietà della situazione» sull'energia. «Si è parlato molto di coordinamento e sulla solidarietà, ...Roma, 24 giu. (askanews) - 'In Italia siamo impegnati a proteggere e a sostenere il potere d'acquisto degli italiani. È importante e essenziale ...