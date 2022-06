Cosa serve alla Lazio sul mercato (Di venerdì 24 giugno 2022) La Lazio arriva da una stagione che non si può definire negativa: forse ci si poteva aspettare di più dal punto di vista del gioco, ma a livello di risultati era difficile ottenere più del quinto posto. Eppure è forse la squadra, almeno tra quelle di vertice, con più necessità di rinnovare la propria rosa. I giocatori imprescindibili non sono più di una manciata e molte delle ambizioni della prossima stagione, soprattutto per puntare a un posto in Champions League e per fare un buon cammino in Europa League, dipenderanno dalla scelta dei nuovi innesti praticamente in ogni zona di campo e da come verranno gestite le cessioni. Partiamo dalla difesa Il rinnovamento della Lazio inizia dalla porta, dove né Strakosha – che andrà via da svincolato – né Reina hanno offerto garanzie. Marco Carnesecchi, ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 24 giugno 2022) Laarriva da una stagione che non si può definire negativa: forse ci si poteva aspettare di più dal punto di vista del gioco, ma a livello di risultati era difficile ottenere più del quinto posto. Eppure è forse la squadra, almeno tra quelle di vertice, con più necessità di rinnovare la propria rosa. I giocatori imprescindibili non sono più di una manciata e molte delle ambizioni della prossima stagione, soprattutto per puntare a un posto in Champions League e per fare un buon cammino in Europa League, dipenderanno dscelta dei nuovi innesti praticamente in ogni zona di campo e da come verranno gestite le cessioni. Partiamo ddifesa Il rinnovamento dellainizia dporta, dove né Strakosha – che andrà via da svincolato – né Reina hanno offerto garanzie. Marco Carnesecchi, ...

santegidionews : In un mondo in guerra cosa serve la #cooperazione per l’#Italia? La cooperazione è l’indice di estroversione del pa… - scottecs : Ma poi perché cosa che non serve oggi è nella lista what - uovofrodo : Ma poi che razza di emozione è la nostalgia? È positiva, è negativa, è neutra? A cosa serve? >;( - LosTomato : RT @ldibartolomei: 'Re di Tik Tok ma ancora straniero' La cittadinanza come premio al 'negro straordinario' per dirla citando #django Con… - Frances59681120 : @BrunoTabacci Ma dimmi una cosa, ma tu, esattamente a cosa servi? Non dirmi che fai gli 'interessi degli italiani'… -