Caino e Abele, una lotta fraterna che continua (Di venerdì 24 giugno 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Guerre, violenze di ogni genere sono la Storia di un’umanità sempre più vicina al Caino biblico. Tra mito e verità il libro della #Genesi ci parla della storia di questa umanità lacerata, divisa. E Caino diviene simbolo di una fraternità perduta. Il fratello che uccide il fratello. L’uomo che cerca un suo spazio, un suo L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di venerdì 24 giugno 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Guerre, violenze di ogni genere sono la Storia di un’umanità sempre più vicina albiblico. Tra mito e verità il libro della #Genesi ci parla della storia di questa umanità lacerata, divisa. Ediviene simbolo di una fraternità perduta. Il fratello che uccide il fratello. L’uomo che cerca un suo spazio, un suo L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Pubblicità

EugenioBerto70 : Il Papa: 'In Ucraina tornati a Caino e Abele, violenza diabolica' - scimonelli : RT @SalaLettura: @Alberto63Al Ad eccezione di Abele e di Caino Tutti quanti sono andati a far l'amore Aspettando che venga la pioggia Ad an… - adelestancati : RT @SalaLettura: @Alberto63Al Ad eccezione di Abele e di Caino Tutti quanti sono andati a far l'amore Aspettando che venga la pioggia Ad an… - brikena_cani : RT @SalaLettura: @Alberto63Al Ad eccezione di Abele e di Caino Tutti quanti sono andati a far l'amore Aspettando che venga la pioggia Ad an… - DAOvOzfrt6yBnNf : RT @AlessandraCicc6: E questo sangue odora come nel giorno Quando il fratello disse all’altro fratello: «Andiamo ai campi». E quell’eco fre… -