Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Ronaldo? Nessun accordo' (Di venerdì 24 giugno 2022) Cristiano Ronaldo non è un obiettivo del Bayern Monaco. Ad allontanare la stella del Manchester United ci pensa il direttore dei bavaresi,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Cristianonon è un obiettivo del. Ad allontanare la stella del Manchester United ci pensa il direttore dei bavaresi,...

Pubblicità

FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - GiovaAlbanese : La #Juventus sul profilo @JuventusFCWomen pare stia annunciando un colpo di #calciomercato. L'identikit sembra quel… - Frances12925037 : RT @sportli26181512: Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Ronaldo? Nessun accordo': Cristiano Ronaldo non è un obiettivo del Bayern Monaco. Ad all… - sportli26181512 : Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Ronaldo? Nessun accordo': Cristiano Ronaldo non è un obiettivo del Bayern Monaco. Ad… -