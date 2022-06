All’Armani Silos la mostra Magnum Photos

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 24 giugno 2022) Life&People.it Raccontare il mondo attraverso le immagini per invitare gli spettatori a guardare la realtà da una prospettiva diversa. Cambiare il punto di vista. Farsi domande. Gli spazi di Armaniospitano lafotografica“Colors, Places, Faces”, inaugurata durante la settimana della moda uomo a Milano e aperta al pubblico fino al 6 Novembre. L’arte, il giornalismo e la narrazione si fondono insieme per offrire un percorso particolare e stimolante, mai scontato. Settantacinque anni fa Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, “Chim” Seymour e George Rodger, fondarono laproprio per far vedere la realtà in maniera diversa, spesso andando controcorrente, da veri e propri rivoluzionari.è l’agenzia ...