Abbiamo provato il sommerier online: vini pregiati e di nicchia arrivano a casa in abbonamento (Di venerdì 24 giugno 2022) Amare il vino è facile, scoprire nuove etichette e bottiglia di nicchia un po' meno, soprattutto in un paese vario come l’Italia dove le cantine sono centinaia di migliaia. La tecnologia viene in aiuto con Sommelier Wine Box. ... Leggi su dday (Di venerdì 24 giugno 2022) Amare il vino è facile, scoprire nuove etichette e bottiglia diun po' meno, soprattutto in un paese vario come l’Italia dove le cantine sono centinaia di migliaia. La tecnologia viene in aiuto con Sommelier Wine Box. ...

Pubblicità

squil_3 : RT @LiberaMil: Lo abbiamo già provato il Triumvirato del Terrore... temo tornerà perché gli Italiani non vedono l'ora di affidarsi a quelli… - giuse1908 : @hellhergi Io ci ho provato oggi ?? abbiamo pensato la stessa cosa! - _74Nicea_ : @Ales_1981 @laLucia82 Abbiamo provato con i metodi tradizionali. Non hanno funzionato, mai. Ora è guerra. ?? - agnelli_giorgio : RT @VisioneTv: “Ok, ci abbiamo provato”, devono essersi detti alla UE e alla Nato. E visto che il blocco di Kaliningrad non porta la Russia… - radio_m2o : Abbiamo provato in tutti i modi a comunicare con gli alieni -