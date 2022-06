Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2022 ore 17:15 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 23 GIUGNO 2022 ORE 17:05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN ETSERNA SI STA IN CODA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA TRA NOMNETANA EPRENESTINA E A SEGUIRE TRA CASSIA E FLAMINIA SULLA FLAMINIA CODE NEI DUE SENDI DI MARCIA ALTEZZA MORLUPO SITUAZIONE ANALOGA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E RACCORDO SU VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E A CIAMPINO SU VIA DEL LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI A LATINA A CAUSA DI INCIDENTE INCOLONNAMENTI NELEL DUE DIREZIONI SU VIA APPIA ALTEZZA BORGO FAITI MENTRE PER LAVORI CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI E SENSO UNICO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 23 GIUGNOORE 17:05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN ETSERNA SI STA IN CODA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA TRA NOMNETANA EPRENESTINA E A SEGUIRE TRA CASSIA E FLAMINIA SULLA FLAMINIA CODE NEI DUE SENDI DI MARCIA ALTEZZA MORLUPO SITUAZIONE ANALOGA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SU VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E RACCORDO SU VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E A CIAMPINO SU VIA DEL LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI A LATINA A CAUSA DI INCIDENTE INCOLONNAMENTI NELEL DUE DIREZIONI SU VIA APPIA ALTEZZA BORGO FAITI MENTRE PER LAVORI CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI E SENSO UNICO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale del Muro Torto, tra via Veneto e piazzale Flaminio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Casilina, tra via di Tor Bella Monaca e Finocchio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Ugo Ojetti, tra via Nomentana e via di Casal Boccone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere, tra Ponte Umberto I e Ponte Sant'Angelo - romamobilita : #Roma Da oggi a sabato piazza del Popolo ospiterà l'evento musicale 'Summer Hits'. La viabilità -

