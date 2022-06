Una minaccia da non sottovalutare (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella che ieri ha lanciato Putin è una minaccia seria per ciò che sottintende, ma non facilmente realizzabile Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella che ieri ha lanciato Putin è unaseria per ciò che sottintende, ma non facilmente realizzabile

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - Antonio_Tajani : L'invasione russa dei confini ucraini è una minaccia ai valori fondanti dell’Europa. Con questa lettera al… - simonefloris7 : @fashionart19 @La_manina__ Per difendere i confini, si presuppone ci sia una minaccia, no? Ecco, la minaccia contro… - Apollyneo : Per fortuna sono solo un innocuo twinkino magrolino e nessun uomo che guardo mi vede come una minaccia, perché cons… - ___Claudias___ : @LuisaCerutti7 @allanpo22646751 @giovanni_tam @madforfree 1. Se non si mandato le armi l’Ucraina non può difendersi… -