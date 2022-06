Ultime Notizie – Maturità 2022, seconda prova: Seneca e Tacito i più proposti al classico (Di giovedì 23 giugno 2022) Maturità 2022, Seneca e Tacito tra i più proposti nei licei classici per la seconda prova dell’Esame di Stato, diversa per ogni indirizzo e che investe una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Sul portale Skuola.net, ad esempio, c’è stata più di qualche attività sulle pagine riguardanti appunto Seneca e Tacito, presumibilmente “consultate” da qualche maturando del liceo classico, per i quali è Latino la materia di seconda prova. Tra le opere più cercate, per quanto riguarda Seneca, spiccano il “De Brevitate Vitae” e le “Epistulae morales ad Lucilium”. Mentre per Tacito a essere particolarmente oggetto di visite è la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022)tra i piùnei licei classici per ladell’Esame di Stato, diversa per ogni indirizzo e che investe una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Sul portale Skuola.net, ad esempio, c’è stata più di qualche attività sulle pagine riguardanti appunto, presumibilmente “consultate” da qualche maturando del liceo, per i quali è Latino la materia di. Tra le opere più cercate, per quanto riguarda, spiccano il “De Brevitate Vitae” e le “Epistulae morales ad Lucilium”. Mentre pera essere particolarmente oggetto di visite è la ...

