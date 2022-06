Ultime Notizie – Droga, boom sequestri nel 2021: 91 tonnellate (+54%) (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il calo del periodo della pandemia covid, nel 2021 si è registrato un’impennata nei sequestri di Droga in Italia: dalle 59 tonnellate rinvenute nel 2020, si è saliti alle 91 tonnellate del 2021, con un incremento percentuale del 54,04%. E’ quanto emerge dalla Relazione Annuale 2022 della Direzione Centrale per i Servizi AntiDroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un dato che, si legge, “per effetto di una sensibile crescita dei sequestri di cocaina e dei derivati della cannabis, rappresenta il quarto più alto risultato dal 2000 a oggi. Se si escludono le annualità 2014, 2017 e 2018, segnate da particolari e contingenti elementi di caratterizzazione, negli ultimi 40 anni non era mai stato raggiunto un risultato così consistente. Per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo il calo del periodo della pandemia covid, nelsi è registrato un’impennata neidiin Italia: dalle 59rinvenute nel 2020, si è saliti alle 91del, con un incremento percentuale del 54,04%. E’ quanto emerge dalla Relazione Annuale 2022 della Direzione Centrale per i Servizi Antidel Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un dato che, si legge, “per effetto di una sensibile crescita deidi cocaina e dei derivati della cannabis, rappresenta il quarto più alto risultato dal 2000 a oggi. Se si escludono le annualità 2014, 2017 e 2018, segnate da particolari e contingenti elementi di caratterizzazione, negli ultimi 40 anni non era mai stato raggiunto un risultato così consistente. Per ...

