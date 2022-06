Twitter, addio a limite di caratteri con la funzione ‘Notes’! (Di giovedì 23 giugno 2022) Twitter, con la nuova funzione chiamata ‘Notes’, renderà possibile pubblicare contenuti più lunghi sul proprio social, andando oltre il fatidico limite degli attuali 280 caratteri. Con Twitter Notes, infatti, gli utenti saranno in grado di creare articoli utilizzando una formattazione avanzata con l’opportunità di allegare al post foto e video, che gli altri potranno condividere Leggi su freeskipper (Di giovedì 23 giugno 2022), con la nuovachiamata ‘Notes’, renderà possibile pubblicare contenuti più lunghi sul proprio social, andando oltre il fatidicodegli attuali 280. ConNotes, infatti, gli utenti saranno in grado di creare articoli utilizzando una formattazione avanzata con l’opportunità di allegare al post foto e video, che gli altri potranno condividere

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Twitter si sta preparando a lanciare una nuova funzionalità chiamata 'Notes', che darebbe il via alla possibilità d… - SkyTG24 : Twitter, con la funzione 'Notes' addio al limite di caratteri - chr_masset : Addio a Jean-Louis #Trintignant, gigante del cinema ????. Attore immenso, ha interpretato le nostre società in una ca… - dantonio_luca : RT @Tagota14: Mi porto altrove Attraverso me stessa Guardando il chiarore della luna ricordo stranamente il profumo d'un addio Facendomi se… - freeskipperIT : Twitter, addio a limite di caratteri con la funzione 'Notes'! -