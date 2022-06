Shaktar Donetsk, la protesta dell’ad: «Cercano di saccheggiarci» (Di giovedì 23 giugno 2022) L’a.d. dello Shakhtar Donetsk Palkin ha parlato della situazione dei giocatori stranieri in Ucraina, accusando gli altri club Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, in una intervista a The Athletic ha puntato il dito contro le squadre straniere che starebbero approfittando della guerra in Ucraina per prelevare calciatori stranieri. L’ACCUSA – «Tutti stiano cercando di trarre vantaggio dalla situazione. Ci sono persone che dicono “Io sostengo l’Ucraina, ma quando diciamo ‘va bene, mostra il tuo sostegno”, le cose cambiano. C’è un noto club europeo con cui abbiamo un contratto. E in quel contratto c’è una clausola che li obbliga a giocare una partita contro di noi, in caso contrario devono pagarci 300mila euro. Anche se ci abbiamo provato non è stato possibile giocare, è iniziata la guerra abbiamo detto loro: “Non abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) L’a.d. dello ShakhtarPalkin ha parlato della situazione dei giocatori stranieri in Ucraina, accusando gli altri club Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar, in una intervista a The Athletic ha puntato il dito contro le squadre straniere che starebbero approfittando della guerra in Ucraina per prelevare calciatori stranieri. L’ACCUSA – «Tutti stiano cercando di trarre vantaggio dalla situazione. Ci sono persone che dicono “Io sostengo l’Ucraina, ma quando diciamo ‘va bene, mostra il tuo sostegno”, le cose cambiano. C’è un noto club europeo con cui abbiamo un contratto. E in quel contratto c’è una clausola che li obbliga a giocare una partita contro di noi, in caso contrario devono pagarci 300mila euro. Anche se ci abbiamo provato non è stato possibile giocare, è iniziata la guerra abbiamo detto loro: “Non abbiamo ...

