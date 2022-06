Rissa Orsini-Cuperlo, Berlinguer disperata: occhio alla frase intercettata dai microfoni aperti... (Di giovedì 23 giugno 2022) Tuoni fulmini e... ceffoni. Duole ripetersi e dedicare questa rubrica ancora ad Alessandro Orsini, ma il professore è indubitabilmente il fenomeno televisivo di questa bislacca, tormentatissima stagione di talk. Talmente fenomeno da riuscire a far alterare, negli studi di CartaBianca su Rai3, anche il Torero Camomillo Gianni Cuperlo, tanto colto quanto soporifero. La flemma proverbiale dell'esponente del Pd è andata a farsi benedire quando a pochi metri di distanza si è ritrovato Orsini, il Matador anti-Usa, che pochi minuti prima aveva auspicato la nascita di un partito, alle prossime elezioni politiche, che tra i suoi slogan avesse «No alla Finlandia nella Nato». Così, de botto, senza (molto senso). Bianca Berlinguer si è ritrovata un po' per caso un po' no a chiudere l'anno proprio con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Tuoni fulmini e... ceffoni. Duole ripetersi e dedicare questa rubrica ancora ad Alessandro, ma il professore è indubitabilmente il fenomeno televisivo di questa bislacca, tormentatissima stagione di talk. Talmente fenomeno da riuscire a far alterare, negli studi di CartaBianca su Rai3, anche il Torero Camomillo Gianni, tanto colto quanto soporifero. La flemma proverbiale dell'esponente del Pd è andata a farsi benedire quando a pochi metri di distanza si è ritrovato, il Matador anti-Usa, che pochi minuti prima aveva auspicato la nascita di un partito, alle prossime elezioni politiche, che tra i suoi slogan avesse «NoFinlandia nella Nato». Così, de botto, senza (molto senso). Biancasi è ritrovata un po' per caso un po' no a chiudere l'anno proprio con ...

