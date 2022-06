Questi non sono il primo ministro del Lussemburgo e «la sua signora» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due persone: una con la barba, un vestito bianco con una profonda scollatura e il volto truccato, e l’altra con un frak nero. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Ed ecco il primo ministro Lussemburghese e la sua signora». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non si tratta del primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, insieme alla «sua signora». Bettel è sposato con un uomo di nome Gauthier Destenay. L’immagine mostra la drag queen Conchita Wurst, vestita di bianco, durante l’evento Vienna Opera Ball 2019 tenutosi a febbraio di quell’anno in Austria, insieme ad André Karsai, presidente esecutivo della società di Wurst, come si ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 20 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due persone: una con la barba, un vestito bianco con una profonda scollatura e il volto truccato, e l’altra con un frak nero. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Ed ecco ilLussemburghese e la sua». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non si tratta deldel, Xavier Bettel, insieme alla «sua». Bettel è sposato con un uomo di nome Gauthier Destenay. L’immagine mostra la drag queen Conchita Wurst, vestita di bianco, durante l’evento Vienna Opera Ball 2019 tenutosi a febbraio di quell’anno in Austria, insieme ad André Karsai, presidente esecutivo della società di Wurst, come si ...

