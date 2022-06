Quasi un ristorante etnico su due non è in regola (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Quasi un ristorante etnico su due non ha tutto in regola. I carabinieri del Nas ne hanno ispezionati 1.155 e 506 che sono risultati irregolari (pari al 43%) sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e sanitaria. Quasi 500 i ristoratori finiti nei guai e 740 le sanzioni amministrative comminate per un totale di oltre 600 mila euro. L'operazione è stata compiuta su tutto il territorio nazionale al fine di verificare la regolarità delle strutture di ristorazione e di preparazione enogastronomica legati a Paesi extra europei, nonché alla relativa filiera di fornitura di materie prime alimentari etniche. I controlli sono serviti a verificare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti, dello stato igienico e ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI -unsu due non ha tutto in. I carabinieri del Nas ne hanno ispezionati 1.155 e 506 che sono risultati irri (pari al 43%) sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e sanitaria.500 i ristoratori finiti nei guai e 740 le sanzioni amministrative comminate per un totale di oltre 600 mila euro. L'operazione è stata compiuta su tutto il territorio nazionale al fine di verificare larità delle strutture di ristorazione e di preparazione enogastronomica legati a Paesi extra europei, nonché alla relativa filiera di fornitura di materie prime alimentari etniche. I controlli sono serviti a verificare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti, dello stato igienico e ...

