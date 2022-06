Premio Menarini | con conferenza al Coni via alla 26 a edizione | Thorpe e Pellegrini tra i vincitori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Si alza il sipario sul XXVIInternazionale Fair Play. Questa mattina il Salone d'Onore del, a Roma, ha ospitato lastampa di presentazione della kermesse dedicata ai valori dell'etica sportiva. La Fondazione Fair Play, che organizza il prestigioso riconoscimento, ha svelato i premiati e i dettagli del programma previsto per questa. Il, nato nel 1997, porterà a Firenze e a Castiglion Fiorentino (Arezzo) personaggi di assoluto rilievo sia per i traguardi sportivi raggiunti che per le qualità di testimonial d'eccellenza dei principi cardine del “gioco corretto”. Con quindici categorie e sedici premiati, il XXVIInternazionale Fair Play...