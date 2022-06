Pomezia, al via i lavori per risistemare asfalto e parcheggi in piazza Bassanetti (Di giovedì 23 giugno 2022) Pomezia – Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’area a parcheggio di piazza Bassanetti. Previsto il rifacimento del manto stradale dell’area a parcheggio, la sistemazione dei marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, una diversa collocazione degli stalli e razionalizzazione dei flussi viari interni, l’adeguamento della segnaletica e la predisposizione per gli alberi che verranno sistemati all’interno dell’area per creare zone di sosta ombreggiate. Le nuove piante saranno messe a dimora all’inizio della stagione autunnale per favorirne l’attecchimento. Inoltre per la prima volta si procederà all’espianto e ricollocazione in altre aree verdi delle alberature presenti nell’area oggetto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– Sono iniziati idi sistemazione dell’area ao di. Previsto il rifacimento del manto stradale dell’area ao, la sistemazione dei marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, una diversa collocazione degli stalli e razionalizzazione dei flussi viari interni, l’adeguamento della segnaletica e la predisposizione per gli alberi che verranno sistemati all’interno dell’area per creare zone di sosta ombreggiate. Le nuove piante saranno messe a dimora all’inizio della stagione autunnale per favorirne l’attecchimento. Inoltre per la prima volta si procederà all’espianto e ricollocazione in altre aree verdi delle alberature presenti nell’area oggetto ...

