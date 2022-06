**Pd: Zingaretti, 'campo largo? da Pd proposta per futuro e attorno alleanza per vincere'** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il Pd deve fare quello che ha sempre fatto nei momenti più belli della sua storia: pensare all'Italia e quindi mettere al centro le persone, il lavoro, scuola, ambiente e cioè come ora costruire una proposta per il futuro". Così Nicola Zingaretti al Tg3 alla domanda se, dopo la scissione M5S, esista ancora il campo largo. "Il 1 gennaio saranno 75 anni della nostra Costituzione ma quei valori spesso non sono attuati. Ecco, prendiamo quella come occasione per una grande proposta per il futuro dell'Italia. E intorno si costruirà alleanza per vincere". Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il Pd deve fare quello che ha sempre fatto nei momenti più belli della sua storia: pensare all'Italia e quindi mettere al centro le persone, il lavoro, scuola, ambiente e cioè come ora costruire unaper il". Così Nicolaal Tg3 alla domanda se, dopo la scissione M5S, esista ancora il. "Il 1 gennaio saranno 75 anni della nostra Costituzione ma quei valori spesso non sono attuati. Ecco, prendiamo quella come occasione per una grandeper ildell'Italia. E intorno si costruiràper".

