MotoGP, Fabio Quartararo: “Prima parte di stagione davvero eccellente, domenica spero in una gara asciutta” (Di giovedì 23 giugno 2022) Fabio Quartararo vuole presentarsi nel migliore dei modi alle imminenti vacanze estive del Motomondiale. Il pilota francese, reduce dai netti successi del Montmelò e del Sachsenring, vuole proseguire su questo ottimo trend Prima del break di luglio, come conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Si corre sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, e il campione del mondo in carica ha la chiara intenzione di allungare ulteriormente in classifica generale con Aleix Espargarò ormai distante 34 lunghezze, quindi Johann Zarco, Enea Bastianini e Francesco “Pecco” Bagnaia che accusano distacchi già quasi irrecuperabili a metà ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)vuole presentarsi nel migliore dei modi alle imminenti vacanze estive del Motomondiale. Il pilota francese, reduce dai netti successi del Montmelò e del Sachsenring, vuole proseguire su questo ottimo trenddel break di luglio, come conferma nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Si corre sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, e il campione del mondo in carica ha la chiara intenzione di allungare ulteriormente in classifica generale con Aleix Espargarò ormai distante 34 lunghezze, quindi Johann Zarco, Enea Bastianini e Francesco “Pecco” Bagnaia che accusano distacchi già quasi irrecuperabili a metà ...

