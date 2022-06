(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Ildei politici occidentali? E’ davvero “caduto in” e “l’ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni”. Qualche esempio? “Non c’è nemmeno traccia di personaggi politici deldi Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher” e “senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Marionon è Silvio, e Olaf Scholz non è Angela Merkel”. E’ quanto affermato vicepresidente russo Dmitri, che torna a tuonare via Telegram contro l’Unione europea, in occasione del summit di capi di Stato europei che si svolge oggi (e domani) a Bruxelles.stronca, esaltae lancia frecciate a tutti i leader europei Una riunione a cui partecipa anche il primo ministro ...

Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: 'Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti' Durissimo su T…

Lo scontro sul campo in Ucraina è sempre, tra due eserciti che sono stremati, per diversi ... Insomma si è volato alto, mentre i russi, attraverso Dimitrij, dimenticavano persino la ...Draghi, Macron e Scholz a Kiev: l'attaccodi. Su 'Twitter', Dmitryha commentato la missione a Kiev di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Queste le sue parole ... Medvedev durissimo: "Draghi tecnocrate di basso livello, non è Berlusconi" La bozza di conclusioni della riunione dei ministri Esteri a Lussemburgo di cui l'AGI ha preso visione: "Sostegno militare per aiutare il Paese a esercitare il suo diritto intrinseco all'autodifesa co ...