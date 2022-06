Max Allegri porta in Tribunale l’ex compagna | accuse per appropriazioni indebite

Pubblicità

carlolaudisa : Il @PSG_inside anche oggi è tornato alla carica con Max #Allegri ma nel vertice con Campos a Montecarlo il tecnico… - Corriere : Allegri al Psg? La foto con il dt Campos riaccende le voci (e Max è scontento del mercato) - sario_francesco : @Paladino70 @giusyoni @MaxNerozzi É bello fare la vita con i soldi degli altri. Questa acquista appartamenti, paga… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Max Allegri ha denunciato la ex compagna - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Max Allegri denuncia l’ex compagna. La accusa di appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza fam… -

... dalla Juve al Milan, dalla Lazio al Torino e l'Atalanta) non risparmia nessuno degli 'intoccabili' del pallone italiano, daa Carlo Ancelotti . Ma sempre con un sorriso beffardo sulla ...Estratto dell'articolo di Giorgio Gandola per 'Panorama', pubblicato da 'La Verità' christian vieri bobo tv La Juventus di'Gioca male, non si può vedere'. Carlo Ancelotti ha trionfato ancora in ...Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus continuerà a spingere sul mercato nei prossimi giorni. Max Allegri vuole a tutti i costi tre acquisti: uno è Paul Pogba che arriverà di sicuro, mentre Ange ...Chi è Claudia Ughi: età, altezza dell’ex di Max Allegri. Una bella donna, un ex compagno importante nel mondo del calcio e tante accuse. Chi [...] ...