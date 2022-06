Mattarella: senza sviluppo non ci sono condizioni per pace e stabilità (Di giovedì 23 giugno 2022) "Con la guerra non ci può essere sviluppo e senza sviluppo non ci sono le condizioni per stabilità e pace": lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "Con la guerra non ci può esserenon cileper": lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla ...

Pubblicità

SergioParazza : RT @marioadinolfi: I parlamentari violano ogni giorno la Costituzione comportandosi senza “disciplina e onore”, siamo ormai al giornaliero… - zazoomblog : Mattarella: con guerra non cè sviluppo senza sviluppo non cè pace - #Mattarella: #guerra #sviluppo #senza - TV7Benevento : **Mattarella: 'con guerra non c'è sviluppo, senza sviluppo non c'è pace'** - - GiulioLoIacono : RT @ASviSItalia: Mattarella @Quirinale: Politica di #cooperazione è strumento fondamentale per costruire e preservare la #pace.Rapporto tra… - mlgelm : RT @ASviSItalia: Mattarella @Quirinale: Politica di #cooperazione è strumento fondamentale per costruire e preservare la #pace.Rapporto tra… -