Lukaku Inter | un Big Return che non si era mai visto

Il clamoroso ritorno di Lukaku in maglia Inter quasi una primizia per il club nerazzurro e per le modalità di un trasferimento insospettabile E alla fine l'incredibile è diventato realtà: Romelu Lukaku sarà di nuovo un giocatore dell'Inter. Il centravanti belga ha vinto la sua battaglia personale, a meno di dodici mesi dalla fuga nottetempo che aveva fatto imbufalire i tifosi del Biscione. Che ora sono pronti a riaccogliere, freddamente in verità, il loro totem, umilmente pentito e con il capo inondato di cenere. Una vicenda più unica che rara nella storia del calcio, non tanto per il concetto di "ritorno" visto e rivisto in varie forme. Quanto piuttosto per i contorni economici dei trasferimenti, un capolavoro assoluto di Marotta e Ausilio che hanno ceduto a 115 per riottenere ...

