LIVE Camila Giorgi-Tomova 6-2 4-1, WTA Eastbourne 2022 in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’azzurra (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE “Tutto è andato bene oggi. Sto giocato in maniera consistente, match dopo match. Sono molto felice, anche se l’impatto con la pallina non è stato magnifico. Qui c’è la mia famiglia, è fantastico averla al mio fianco”: queste le parole della marchigiana a fine match. Si dovrà attendere qualche ora per l’avversaria, dato che il quarto Ostapenko-Kalinina si giocherà più tardi. Camila Giorgi VA IN SEMIFINALE! Basta un’ora e 4 minuti alla marchigiana per il 6-2 6-1 nei confronti di Viktoriya Tomova. Seconda semifinale a Eastbourne, ventesima nel circuito WTA per lei. vantaggio Giorgi, MATCH POINT: stavolta la seconda entra, e nello scambio Tomova arriva in ritardo sul rovescio. 40-40 Terzo doppio ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA“Tutto è andato bene oggi. Sto giocato in maniera consistente, match dopo match. Sono molto felice, anche se l’impatto con la pallina non è stato magnifico. Qui c’è la mia famiglia, è fantastico averla al mio fianco”: queste le parole della marchigiana a fine match. Si dovrà attendere qualche ora per l’avversaria, dato che il quarto Ostapenko-Kalinina si giocherà più tardi.VA IN SEMIFINALE! Basta un’ora e 4 minuti alla marchigiana per il 6-2 6-1 nei confronti di Viktoriya. Seconda semifinale a, ventesima nel circuito WTA per lei., MATCH POINT: stavolta la seconda entra, e nello scambioarriva in ritardo sul rovescio. 40-40 Terzo doppio ...

