La Russia fa dietrofront sulle criptovalute (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la commissione energia del parlamento russo aveva dichiarato che il paese stava valutando la possibilità di accettare pagamenti in Bitcoin sulle transazioni internazionali per petrolio e gas. Il dietrofront arriva dal ministero delle finanze russo, che sembra aver deciso che le criptovalute potrebbero essere utilizzate per piccoli pagamenti, ma non per pagamenti legati all’export di materie prime. Un deciso cambiamento, figlio del crollo delle criptovalute nelle ultime settimane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la commissione energia del parlamento russo aveva dichiarato che il paese stava valutando la possibilità di accettare pagamenti in Bitcointransazioni internazionali per petrolio e gas. Ilarriva dal ministero delle finanze russo, che sembra aver deciso che lepotrebbero essere utilizzate per piccoli pagamenti, ma non per pagamenti legati all’export di materie prime. Un deciso cambiamento, figlio del crollo dellenelle ultime settimane. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fisco24_info : La Russia fa dietrofront sulle criptovalute: (Adnkronos) - A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, l… - wallstreetita : I tagli della Russia sulle forniture del gas spingono la Germania ad aumentare l’utilizzo delle centrali elettriche… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Dietrofront Russia: 'Pronti a gareggiare con uno status di neutralità' - marcomazzarell8 : @eziomauro @repubblica messaggio per la russia fate dietrofront l ucriana per voi diventera' una rovina un cavallo di troia......... - FondoItalia : Dietrofront Russia: 'Pronti a gareggiare con uno status di neutralità' -