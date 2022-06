Guerra in Ucraina, secondo Johnson una «cattiva pace» sarebbe un «disastro» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Lavorare assieme come europei per evitare quello che credo sarebbe un disastro, ossia una cattiva pace in Ucraina». L'obiettivo è fissato da Boris Johnson e le sue sono dichiarazioni rilasciate nell'ambito di un'intervista al Corriere della Sera del 23 giugno. Il primo ministro del Regno Unito ha sottolineato la necessità di uno sforzo affinché non si costringa Kiev ad accettare «termini che sarebbero un anatema per gli europei». Guerra in Ucraina, il punto di vista di Kiev secondo Johnson secondo Johnson dovrebbero essere gli ucraini a decidere cosa vogliono fare e ad ora emerge come non vogliano cedere territori in cambio della pace. «Non ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 giugno 2022) «Lavorare assieme come europei per evitare quello che credoun, ossia unain». L'obiettivo è fissato da Borise le sue sono dichiarazioni rilasciate nell'ambito di un'intervista al Corriere della Sera del 23 giugno. Il primo ministro del Regno Unito ha sottolineato la necessità di uno sforzo affinché non si costringa Kiev ad accettare «termini chero un anatema per gli europei».in, il punto di vista di Kievdovrebbero essere gli ucraini a decidere cosa vogliono fare e ad ora emerge come non vogliano cedere territori in cambio della. «Non ...

