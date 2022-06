Guerra in Ucraina, massicci attacchi aerei e di artiglieria nel Donbass (Di giovedì 23 giugno 2022) Quattro mesi di Guerra in Ucraina. Nel Paese continua la pressione delle truppe russe, che ora avrebbero in mano altri due insediamenti nel Donbass. Kiev chiede che la fornitura di armi venga accelerata mentre attende la decisione del Consiglio europeo in merito al suo percorso di avvicinamento all’Ue. Guerra in Ucraina, prosegue l’offensiva russa nel Donbass In particolare, secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno catturato gli insediamenti di Loskutivka e Ray-Oleksandrivka, a sud di Severodonetsk, nel Donbass. L’esercito di Mosca, inoltre, per lo Stato maggiore ucraino, “conduce operazioni d’assalto per stabilire il controllo sull’insediamento di Syrotyne” e si prepara per “la forzatura del fiume Siversky Donets”. Secondo l’analisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Quattro mesi diin. Nel Paese continua la pressione delle truppe russe, che ora avrebbero in mano altri due insediamenti nel. Kiev chiede che la fornitura di armi venga accelerata mentre attende la decisione del Consiglio europeo in merito al suo percorso di avvicinamento all’Ue.in, prosegue l’offensiva russa nelIn particolare, secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, le truppe russe hanno catturato gli insediamenti di Loskutivka e Ray-Oleksandrivka, a sud di Severodonetsk, nel. L’esercito di Mosca, inoltre, per lo Stato maggiore ucraino, “conduce operazioni d’assalto per stabilire il controllo sull’insediamento di Syrotyne” e si prepara per “la forzatura del fiume Siversky Donets”. Secondo l’analisi ...

