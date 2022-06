Gli esperti, 'diffondere gli strumenti per prevenire la meningite' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo aumentare la sensibilità nei confronti della vaccinazione contro la meningite perché tutti siano protetti da tutte le malattie così gravi. Nel Lazio, che ha un calendario vaccinale all'avanguardia, mentre la vaccinazione anti-meningite ACWY è gratuita da un anno di vita fino a 18 anni e 364 giorni, la vaccinazione contro il meningococco B è gratuita da 3 mesi a 4 anni e da 11-12 anni fino a 18 anni e 364 giorni; sarebbe importantissimo proteggere, offrendo il vaccino anti-meningococco B in forma attiva e gratuita, anche tra 5 e 11 anni, ponendo la Regione Lazio al top della innovazione vaccinale". Così Roberto Ieraci, infettivologo e vaccinologo membro del Gruppo Strategie vaccinali della Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda 'Pre-occupiamoci della meningite nel Lazio', evento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo aumentare la sensibilità nei confronti della vaccinazione contro laperché tutti siano protetti da tutte le malattie così gravi. Nel Lazio, che ha un calendario vaccinale all'avanguardia, mentre la vaccinazione anti-ACWY è gratuita da un anno di vita fino a 18 anni e 364 giorni, la vaccinazione contro il meningococco B è gratuita da 3 mesi a 4 anni e da 11-12 anni fino a 18 anni e 364 giorni; sarebbe importantissimo proteggere, offrendo il vaccino anti-meningococco B in forma attiva e gratuita, anche tra 5 e 11 anni, ponendo la Regione Lazio al top della innovazione vaccinale". Così Roberto Ieraci, infettivologo e vaccinologo membro del Gruppo Strategie vaccinali della Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda 'Pre-occupiamoci dellanel Lazio', evento ...

