Pubblicità

Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - GIMBE : RT @GazzettaDelSud: ?? #Gimbe: impennata di casi #Covid: +58,9%. Aumentano ricoveri e intensive ???? - CorriereUmbria : Covid, impennata di contagi: +58.9% #Covid #contagi #ricoveri - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+14,4… - glooit : Gimbe, impennata casi +58,9%, aumentano ricoveri e intensive leggi su Gloo -

10.15 In 7 giorni +59% casi,in calo i decessi Nel monitoraggio della Fondazioneper la settimana 15 - 21 giugno si registra un'dei contagi da Covid, +58,9% in una settimana. In calo i decessi, 48 in media al giorno contro i 59 della settimana precedente. I ...dei contagi da Covid - 19, con un aumento del +58,9% in una settimana . Aumentano anche i ... Lo evidenzia il monitoraggio della Fondazioneper la settimana 15 - 21 giugno. Si rileva un ...La diffusione delle varianti Ba.4 e Ba.5 ha contribuito ad una netta ripresa della circolazione virale con effetti già evidenti sugli ospedali. Il ...Corre il virus, in Italia vola Omicron. Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell'ultima settimana e cresce la diffusione della sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa.