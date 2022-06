Frontale dopo il cantiere in superstrada a Civitanova: tre feriti, due sono gravi (Di giovedì 23 giugno 2022) Civitanova - Tremendo schianto Frontale nella notte lungo la Statale 77 Valdichienti nella zona industriale di Civitanova . L'incidente, intorno alle due di notte, sarebbe stato causato da una delle ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022)- Tremendo schiantonella notte lungo la Statale 77 Valdichienti nella zona industriale di. L'incidente, intorno alle due di notte, sarebbe stato causato da una delle ...

Pubblicità

AnsaMarche : Non rientra in carreggiata dopo cantiere Ss77, frontale auto. Incidente notturno a Civitanova a fine 'scambio corsi… - Spalmapate : @Segnoditerra_1 Siiii dovresti vedere la mia panda, anche dopo un frontale non si capirebbe la differenza, così io… - maralgo2003 : @belladinotte23 Chi abbandona merita di fare una brutta fine. Magari subito dopo mentre se ne va, un bel frontale con un albero - pellicano_santo : @asrcristian1927 @romanellialessa Si però dopo un frontale con un camion A.M.A. - ouuyaniris : @_Gae__ @OhhMyreal @bell444brunette Mamma mia, io tipo leg press a 45 sono arrivata a 60 mentre quella frontale(?)… -