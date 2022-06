(Di giovedì 23 giugno 2022) In quel di Silverstone il Mondiale di Formula 1 2022 si appresta a vivere il decimo round della stagione. Abbiamo parlato con il giornalista e commentatore televisivoriguardo alle migliorie che verranno apportate sulle monoposto in terra britannica, esaminando dal punto di vista tecnico le varie modifiche prodotte da, Rede Mercedes. Non mancano focus interessanti sulle ambizioni mondiali del Cavallino Rampante, sulla rivalità tra Max Verstappen e Sergio Perez e sul porpoising, tema attorno al quale sorgono dubbi legati alla sicurezza. Di seguito l’intervista completa. La Red-e Max Verstappen sono stati impeccabili la scorsa domenica, ma l’ha tradito Sergio Perez.“Anche laha accusatodi ...

Pubblicità

AntoDamiano1996 : 66. Di cui 26/30 all'esame orale, parevo Giorgio Piola - alnazinmasali : @crashstappen333 @motorsportcomtr @Giorgio_Piola AQJDJAJXJJAJJDJA - egidio_gialdini : FERRARI perde ma dà segnali di vitalità Franco NUGNES, Giorgio PIOLA e Roberto CHINCHERO analizzano i temi offerti… - Motorsport_IT : #F1 | In questo nuovo video di - Nicola89144151 : -

OA Sport

Sul palco Gipo Di Napoli base drum & washboard, Giuliotromba, Andrea Brondolo snare drum, Gabriele Cappello sax alto,Giovannini trombone, Filippo Ruà sousaphone, Vito Scavo trombone. ...Sul palco Gipo Di Napoli base drum & washboard, Giuliotromba, Andrea Brondolo snare drum, Gabriele Cappello sax alto,Giovannini trombone, Filippo Ruà sousaphone, Vito Scavo trombone. ... F1, Giorgio Piola: “La Ferrari ha risolto i problemi di affidabilità, la Red Bull non quelli di idraulica” Mattia Binotto ha spiegato che l'ala posteriore montata a Leclerc in Canada era un esemplare unico, senza parti di ricambio perché la modifica doveva far parte delle novità di Silverstone. Il primo el ...In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì del Gran Premio del Canada attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. Scopriamo le innovazioni port ...