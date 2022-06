(Di giovedì 23 giugno 2022) Tra i finalisti dell’Isola dei Famosi non ci sarà, dal momento che la modella è stata eliminata proprio ad un passo dalla finale del prossimo lunedì. Prima del suo ritorno in Italia però, ha voluto rispondere a qualche domanda dei follower del reality tornando a parlare dima anche di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Estefania Bernal svela cosa pensa di Edoardo Tavassi e se rivedrà Roger Balduino – VIDEO #isola - zazoomblog : Estefania Bernal si sbilancia su Edoardo Tavassi: “siamo amici ma…” - #Estefania #Bernal #sbilancia #Edoardo - infoitcultura : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: due di picche a Estefania Bernal? Cosa è successo nel resort - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi combattuto fra l`interesse per Mercedesz Henger e quello per Estefania Bernal - I… - blogtivvu : Estefania Bernal tenta l’approccio con Edoardo Tavassi a telecamere spente? Ecco la sua reazione -

La semifinale de L'Isola dei Famosi , andata in onda lunedì 20 giugno 2022, ha visto l'eliminazione dal gioco della bella. Prima di tornare in Italia, però, l'ex naufraga ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e chiarire la sua posizione nei confronti di Edoardo Tavassi . La ...è stata eliminata da L'Isola dei Famosi giusto lunedì scorso. Prima di tornare in Italia ha voluto rispondere alle domande dei suoi follower su instagram. Tra questi c'è chi le ha ...Estefania Bernal chiarisce la sua posizione nei confronti di Edoardo Tavassi. La semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 20 giugno 2022, ha visto l'eliminazione dal gioco della bella E ...Edoardo Tavassi, l'ex naufraga prova dei sentimenti nei suoi confronti Ecco la verità Estefania Bernal è stata eliminata da L'Isola dei Famosi giusto ...