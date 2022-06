Disabilità grave, intervento educativo e formativo, e valutazione nei sistemi educativi inclusivi: un esempio di curriculo verticale (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo la definizione contenuta nella Legge 104/1992, sono alunni con Disabilità quelle persone con Disabilità fisiche, intellettive o sensoriali, stabili o progressive, che causano difficoltà di apprendimento e di lavoro che possono produrre detrimento sociale e alienazione. Per quanto riguarda l'identificazione, le aziende sanitarie, su richiesta dei genitori, effettuano specifiche valutazioni, in ottemperanza alla Legge 104/1992. L'esito di ogni valutazione è documentato attraverso documenti che specificano la patologia, secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In caso di Disabilità particolarmente grave, il numero delle ore di didattica assistenziale può essere superiore all'importo standard previsto dalla legge. Le carte vengono consegnate ai genitori ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo la definizione contenuta nella Legge 104/1992, sono alunni conquelle persone confisiche, intellettive o sensoriali, stabili o progressive, che causano difficoltà di apprendimento e di lavoro che possono produrre detrimento sociale e alienazione. Per quanto riguarda l'identificazione, le aziende sanitarie, su richiesta dei genitori, effettuano specifiche valutazioni, in ottemperanza alla Legge 104/1992. L'esito di ogniè documentato attraverso documenti che specificano la patologia, secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In caso diparticolarmente, il numero delle ore di didattica assistenziale può essere superiore all'importo standard previsto dalla legge. Le carte vengono consegnate ai genitori ...

Pubblicità

orizzontescuola : Disabilità grave, intervento educativo e formativo, e valutazione nei sistemi educativi inclusivi: un esempio di cu… - Vinc_Falabella : RT @fishonlus: Il 30 giugno scadono le tutele in tema di smart working per i lavoratori disabili e i genitori di figli con disabilità grave… - fishonlus : Il 30 giugno scadono le tutele in tema di smart working per i lavoratori disabili e i genitori di figli con disabil… - Serener52291041 : @Prelemi_cuore @AquilaGenny @abbassoilcirco Tu non sai un caxxo .sto ragazzo è una persona con una grave disabilità… - AnffasModica : RT @AnffasOnlus: Glossario #45 - DISABILITÀ: #LeParoleGiuste ?? GRAVE/MODERATO/LIEVE: tali aggettivi non dovrebbero essere più utilizzati pe… -