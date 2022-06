Di Maio santo subito: appoggia Draghi e nessuno lo critica (Di giovedì 23 giugno 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 M5s, continua la farsa degli “Insiemisti”, la pattuglia di Di Maio che viene presa sul serio, come se fosse la scissione di Livorno. Per Senaldi stanno trattando il simbolo di Tabacci. 00:50 Il Foglio adesso dice che i Dimaiani hanno deciso di comunicare solo con stampa e tv perché vogliono i moderati. 02:05 Conte vota per il governo, ma che bella classe dirigente. 04:35 Il Messaggero parla della scissione della scissione. 05:10 Il Fatto quotidiano più contiano di Conte. Travaglio sfotte Di Maio sui disturbi della personalità multipla. 08:24 Il Giornale racconta cosa ne pensa la base grillina, tutti contro Di Maio… 09:20 Ma in tutto questo, Grillo dove sta? Si chiede giustamente Repubblica. 11:46 L’intervista a Boris ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 giugno 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 M5s, continua la farsa degli “Insiemisti”, la pattuglia di Diche viene presa sul serio, come se fosse la scissione di Livorno. Per Senaldi stanno trattando il simbolo di Tabacci. 00:50 Il Foglio adesso dice che i Dimaiani hanno deciso di comunicare solo con stampa e tv perché vogliono i moderati. 02:05 Conte vota per il governo, ma che bella classe dirigente. 04:35 Il Messaggero parla della scissione della scissione. 05:10 Il Fatto quotidiano più contiano di Conte. Travaglio sfotte Disui disturbi della personalità multipla. 08:24 Il Giornale racconta cosa ne pensa la base grillina, tutti contro Di… 09:20 Ma in tutto questo, Grillo dove sta? Si chiede giustamente Repubblica. 11:46 L’intervista a Boris ...

