Atalanta, Cissé ora può partire: piace in Serie A, occhio anche all'estero (Di giovedì 23 giugno 2022) Il gioiellino dell'Atalanta ora può partire: l'intenzione è quella di trovare più minuti di gioco possibili. Ecco ultime raccolte da Serieanews.com. Secondo le informazioni raccolte da Serieanews.com, ci sarebbero novità in arrivo in casa Atalanta. Nel reparto offensivo, infatti, Moustapha Cissé potrebbe non restare alla corte di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

