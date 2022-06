' Anita affondava | i bagnini non intervenivano e mi sono tuffata'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Infiniti secondi di paura, un dramma in piscina sfiorato grazie all'intervento dell'allenatrice del team Usa, la spagnola Andrea Fuentes. E' stata lei a capire che qualcosa non andava:Alvarez ...

Pubblicità

Tiscali

Infiniti secondi di paura, un dramma in piscina sfiorato grazie all'intervento dell'allenatrice del team Usa, la spagnola Andrea Fuentes. E' stata lei a capire che qualcosa non andava:Alvarez alla fine della sua routine del sincro è svenuta e scivolata sul fondo della piscina dei Mondiali di Budapest. "È stato un grande spavento - ha dichiarato la Fuentes al quotidiano ...Infiniti secondi di paura, un dramma in piscina sfiorato grazie all'intervento dell'allenatrice del team Usa, la spagnola Andrea Fuentes. E' stata lei a capire che qualcosa non andava:Alvarez alla fine della sua routine del sincro è svenuta e scivolata sul fondo della piscina dei Mondiali di Budapest. "È stato un grande spavento - ha dichiarato la Fuentes al quotidiano ... Paura ai Mondiali di nuoto, Anita Alvarez sviene e affonda in piscina: il video Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.I Mondiali di nuoto di Budapest hanno vissuto momenti di grande paura durante la prova artistica quando Anita Alvarez al termine della sua prestazione. Probabilmente una combinazione di stress e fatic ...