Alessia Marcuzzi, il ritorno in tv: il nome del programma e quando andrà in onda (Di giovedì 23 giugno 2022) Alessia Marcuzzi tornerà in autunno a condurre un nuovo programma in prime time su Raidue Alessia Marcuzzi tornerà in tv da novembre su Raidue. Quasi completate le trattative, che qualche tempo fa aveva annunciato Dagospia. Adesso ad aggiungere qualche tassello al ritorno di Alessia in tv dopo l'addio a Mediaset è TvBlog. «Sarà il vero volto nuovo (anche se di ritorno) dell'intrattenimento Rai, specificatamente di Rai2 del prossimo autunno. Stando a quanto apprendiamo sarà probabilmente di sei puntate il percorso televisivo del ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi, un ritorno spifferato da Dagospia e di cui TvBlog è in grado di aggiungere qualcosa, rispetto però ad una trattativa che non ...

