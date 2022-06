Una mattinata con gli attivisti per il clima che bloccano il Raccordo (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Si vabbè, ma quanto dura ‘sta manfrina?”, chiede con una punta d’irritazione un’automobilista che concede pazienza, ma con un disco orario. “Finché non arriva la polizia”, replica secco l’attivista, prima di chiarire con non violenta gentilezza: “Di solito massimo mezz’ora e ci caricano di forza, non si preoccupi”. Anche questa mattina gli attivisti di Ultima generazione, la campagna di disobbedienza civile lanciata dai più arrabbiati militanti di Extinction rebellion, il movimento non violento per il clima, hanno occupato il Grande Raccordo anulare. Secondo episodio in pochi giorni, dodicesimo a Roma da dicembre, al quale andrebbero aggiunte le azioni sulla Tangenziale est di Milano, a Massa Carrara, Agrigento, Padova, Mestre e Pavia. I pendolari del Gra ormai li conoscono. Si capisce dalle grida che arrivano dall’altra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Si vabbè, ma quanto dura ‘sta manfrina?”, chiede con una punta d’irritazione un’automobilista che concede pazienza, ma con un disco orario. “Finché non arriva la polizia”, replica secco l’attivista, prima di chiarire con non violenta gentilezza: “Di solito massimo mezz’ora e ci caricano di forza, non si preoccupi”. Anche questa mattina glidi Ultima generazione, la campagna di disobbedienza civile lanciata dai più arrabbiati militanti di Extinction rebellion, il movimento non violento per il, hanno occupato il Grandeanulare. Secondo episodio in pochi giorni, dodicesimo a Roma da dicembre, al quale andrebbero aggiunte le azioni sulla Tangenziale est di Milano, a Massa Carrara, Agrigento, Padova, Mestre e Pavia. I pendolari del Gra ormai li conoscono. Si capisce dalle grida che arrivano dall’altra ...

GaetanoGanacle : La mattinata odierna è passata come attraverso una scarica di pugni di Mike Tyson - Giulian78377274 : Che bello tornare a casa dopo una mattinata impegnativa e trovarti così più bono che mai!!??????#likeOppini - skskriniar : @_danilismo_ @jumpaxl47_ Spero tu abbia passato una mattinata difficile - 0mbra84 : RT @stayvulnervble: ci ho perso una mattinata, non è venuto come volevo ma cagatemelo e streammate this love (taylor's version) https://t.c… - thisisnoraa : @etilIetas In genere il pomeriggio 15-19.30 e la sera fino a mezzanotte/l'una max, la mattina no, non so il perché… -