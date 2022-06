Ultime Notizie – Acireale, uccisi due cugini: corpi trovati in un podere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Duplice omicidio in una frazione di Acireale, nel Catanese. Due uomini, due cugini di 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono stati trovati morti – uccisi a colpi di pistola – in un podere a Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia colpiti con diversi colpi di pistola. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Duplice omicidio in una frazione di, nel Catanese. Due uomini, duedi 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono statimorti –a colpi di pistola – in una Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia colpiti con diversi colpi di pistola. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

