**Ue: Letta, 'Convenzione per via diritto veto, basta sponda Orban a Putin'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Bisogna aprire la stagione di una Convenzione europea, come chiesto dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e il Parlamento Ue, una Convenzione che abbia l'obiettivo principale di togliere il diritto di veto e il voto all'unanimità per evitare, come successo anche negli ultimi mesi, di avere il solito Orban alleato di Putin in ogni passaggio". Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Bisogna aprire la stagione di unaeuropea, come chiesto dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e il Parlamento Ue, unache abbia l'obiettivo principale di togliere ildie il voto all'unanimità per evitare, come successo anche negli ultimi mesi, di avere il solitoalleato diin ogni passaggio". Così Enriconelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.

Pubblicità

TV7Benevento : Ue: Letta, 'sosteniamo status candidati Ucraina e Moldova' - - TV7Benevento : **Ue: Letta, 'Convenzione per via diritto veto, basta sponda Orban a Putin'** - - TV7Benevento : **Ue: Letta, 'Draghi e altri leader costruiscano nuova Europa'** - - iconanews : Ucraina: Letta,Draghi e altri leader costruiscano nuova Ue - nadiafrancy : @Palazzo_Chigi IO NON VOGLIO LA GUERRA. NON VOGLIO L'UCRAINA NELLA UE. NON VOGLIO DRAGHI. ABORRO DI MAIO E IL GREEN… -