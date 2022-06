Ucraina, Johnson sui prossimi vertici G7 e Nato: «Sostenere Kiev con più armi» (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Fintantoché gli ucraini sono capaci di montare una controffensiva, dovrebbero essere sostenuti, con l’equipaggiamento che ci stanno chiedendo». Sono queste le parole del premier britannico Boris Johnson, che in un’intervista a Downing Street rilasciata ai giornalisti di Corriere della Sera, Le Monde, El Mundo e Suddeutsche Zeitung ha parlato della sua visione sulla guerra in Ucraina alla vigilia del vertice Nato. Dal 29 al 30 giugno si terrà il summit dell’Alleanza a Madrid, preceduto da quello del G7 in Germania, previsto dal 26 al 28 giugno. «In questo momento – ha detto – il conflitto può andare nell’uno o nell’altro senso. Penso che sia il caso, nei prossimi mesi, di aiutare gli ucraini a cambiare la dinamica della situazione: e questo è ciò che proporrò nei due vertici. Questo non è il momento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Fintantoché gli ucraini sono capaci di montare una controffensiva, dovrebbero essere sostenuti, con l’equipaggiamento che ci stanno chiedendo». Sono queste le parole del premier britannico Boris, che in un’intervista a Downing Street rilasciata ai giornalisti di Corriere della Sera, Le Monde, El Mundo e Suddeutsche Zeitung ha parlato della sua visione sulla guerra inalla vigilia del vertice. Dal 29 al 30 giugno si terrà il summit dell’Alleanza a Madrid, preceduto da quello del G7 in Germania, previsto dal 26 al 28 giugno. «In questo momento – ha detto – il conflitto può andare nell’uno o nell’altro senso. Penso che sia il caso, neimesi, di aiutare gli ucraini a cambiare la dinamica della situazione: e questo è ciò che proporrò nei due. Questo non è il momento ...

