Thor: Love and Thunder, leak svela che sarà tra i film Marvel più corti

Nei cinema il prossimo 6 luglio, il film che continua la saga del dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth. Diretto da Taika Waititi, sarebbe uno tra i più brevi del MCU. A confermarlo, un leak twittato BSL, Big Screen leaks: soltanto un'ora e cinquantotto minuti. Sotto il confine delle due ore, insomma, più breve della maggior parte dei film della corrente Fase 4 della produzione targata Marvel-Disney. Un film breve ma che sicuramente non deluderà i fan. Con un cast stellare che includerà Natalie Portman, Christian Bale e lo stesso Waititi, già alla regia di Love and Thunder e del precedente, Thor: Ragnarok (130 minuti!)

