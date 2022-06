Scissione M5s, Fico: “È un’operazione di potere, non politica. Avviene con una strumentalità senza precedenti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver pranzato con Giuseppe Conte e lo stato maggiore del Movimento 5 stelle, tra cui Roberta Lombardi, Vito Crimi, Fabio Massimo Castaldo e i vicepresidenti pentastellati, al termine di una mattinata di riunioni, interviene sulla Scissione del Movimento. “Non è un operazione politica, ma di potere. Le scissioni sono un grande classico della politica e la grande banalità della politica – continua – questa Scissione Avviene con una strumentalità politica senza precedenti”. Ed aggiunge: “Per me quella di ieri appartiene già al passato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente della Camera Roberto, dopo aver pranzato con Giuseppe Conte e lo stato maggiore del Movimento 5 stelle, tra cui Roberta Lombardi, Vito Crimi, Fabio Massimo Castaldo e i vicepresidenti pentastellati, al termine di una mattinata di riunioni, interviene sulladel Movimento. “Non è un operazione, ma di. Le scissioni sono un grande classico dellae la grande banalità della– continua – questacon una”. Ed aggiunge: “Per me quella di ieri appartiene già al passato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

