Nuoto, programma batterie e finali 23 giugno: orari, calendario, italiani in gara, tv, streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) Proseguiranno domani, giovedì 23 giugno, i Mondiali 2022 di Nuoto in corsia, in programma fino a sabato 25 giugno a Budapest, in Ungheria. Le batterie si disputeranno dalle 9.00 alle 11.45, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle 18.00 alle 20.10. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay 2, mentre semifinali e finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay 2. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare. programma MONDIALI Nuoto Giovedì 23 giugno 09.00-11.45 batterie100 farfalla uomini (Piero Codia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Proseguiranno domani, giovedì 23, i Mondiali 2022 diin corsia, infino a sabato 25a Budapest, in Ungheria. Lesi disputeranno dalle 9.00 alle 11.45, mentre semiandranno in scena dalle 18.00 alle 20.10. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay 2, mentre semisaranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in direttasu RaiPlay 2. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare.MONDIALIGiovedì 2309.00-11.45100 farfalla uomini (Piero Codia, ...

