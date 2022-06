Morti sul lavoro, Bombardieri: “Una guerra civile, una strage continua” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la Uil la sicurezza sul lavoro è il tema centrale. Il 21 giugno 4 Morti, il 22 un altro incidente con una vittima nel Materano. “Una guerra civile, una strage continua”, dice a Italpress il segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri. “Qual è il modello di sviluppo che pensiamo per il domani? La pandemia e la guerra lasceranno tracce per molto tempo. La tutela della vita e della dignità della persona e del lavoro sono principi inviolabili. Ecco perché dobbiamo intervenire anche sulla sicurezza sul lavoro”, spiega il leader della Uil. Morti sul lavoro, Bombardieri: “Dobbiamo intervenire con misure più forti” Si parte dalla battaglia sulla sicurezza sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la Uil la sicurezza sulè il tema centrale. Il 21 giugno 4, il 22 un altro incidente con una vittima nel Materano. “Una, una”, dice a Italpress il segretario generale del sindacato, Pierpaolo. “Qual è il modello di sviluppo che pensiamo per il domani? La pandemia e lalasceranno tracce per molto tempo. La tutela della vita e della dignità della persona e delsono principi inviolabili. Ecco perché dobbiamo intervenire anche sulla sicurezza sul”, spiega il leader della Uil.sul: “Dobbiamo intervenire con misure più forti” Si parte dalla battaglia sulla sicurezza sul ...

