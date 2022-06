Maturità, al via prima prova: tra le tracce Segre, Parisi e Pascoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni nei quali i maturandi sono stati alle prese con un solo maxi-orale, a causa della pandemia di Covid, tornano gli scritti all'esame di Stato 2022 (LO SPECIALE). Il Ministero dell'Istruzione ha scelto di riallineare la prova a quanto prevedono le norme ufficiali. E dunque per gli oltre 500mila candidati si è iniziato oggi alle 8.30 con una prima prova scritta, Italiano, predisposta su base nazionale (I MEME SULLA Maturità - I FATTI DI ATTUALITÀ DA CONOSCERE PER LA prima prova). Tra le tracce ci sono la comprensione, analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi un testo argomentativo, "La sola colpa di essere nati", di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Ci sono ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni nei quali i maturandi sono stati alle prese con un solo maxi-orale, a causa della pandemia di Covid, tornano gli scritti all'esame di Stato 2022 (LO SPECIALE). Il Ministero dell'Istruzione ha scelto di riallineare laa quanto prevedono le norme ufficiali. E dunque per gli oltre 500mila candidati si è iniziato oggi alle 8.30 con unascritta, Italiano, predisposta su base nazionale (I MEME SULLA- I FATTI DI ATTUALITÀ DA CONOSCERE PER LA). Tra leci sono la comprensione, analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni"La via ferrata" e per l'analisi un testo argomentativo, "La sola colpa di essere nati", di Gherardo Colombo e Liliana. Ci sono ...

Pubblicità

rtl1025 : ??? Oggi è la #notteprimadegliesami, domani al via gli esami di #maturità La vostra notte prima degli esami? ???? - Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - morena_faenza : RT @rtl1025: ??? Al via la #maturità2022: #Verga e #Pascoli, #LilianaSegre e il #Covid tra le tracce proposte agli studenti dal #Miur Voi q… - rtl1025 : ??? Al via la #maturità2022: #Verga e #Pascoli, #LilianaSegre e il #Covid tra le tracce proposte agli studenti dal… -