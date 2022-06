(Di mercoledì 22 giugno 2022). La possente colonna di fumo nero come la pece invade il cielo e la noti chilometri prima di arrivarci troppo vicino. Il percorso è obbligato, lungo un budello mezzo sterrato e pieno di buche sotto il tiro dei russi. La strada per l’inferno che porta da Bakmut a, lagemella di Severodonetsk, InsideOver.

Pubblicità

radio3mondo : Buongiorno da @MarinaLalovic , oggi apriamo la rassegna seguendo una signora nella strada che percorre in Ucraina p… - Esterin62237731 : RT @ultimenotizie: L'esercito russo sta infliggendo 'distruzioni catastrofiche' a #Lysychansk, una città vicina a #Severodonetsk nella regi… - mariosalis : I combattimenti più aspri sono in corso nella regione ucraina di Luhansk, intorno alle città di Severodonetsk e Lys… - Valeriacredeche : RT @ultimenotizie: L'esercito russo sta infliggendo 'distruzioni catastrofiche' a #Lysychansk, una città vicina a #Severodonetsk nella regi… - Milo20i : RT @ultimenotizie: L'esercito russo sta infliggendo 'distruzioni catastrofiche' a #Lysychansk, una città vicina a #Severodonetsk nella regi… -

InsideOver

La strada per l'inferno che porta da Bakmut a, la città gemella di Severodonetsk, [...] Continua a leggere The postcittà morta appeared first on ...Risalendo da qui, Mosca potrebbe mettere le mani nelle zone a ovest del Seversky Donetsk, chiudendo insacca i combattenti ucraini asserragliati tra Severodonestk eprospettiva ... Lysychansk, una città morta. Spari dei cecchini sui civili Proseguono i bombardamenti nel Lysychansk Sul terreno ... asserragliati nei bunker insieme a oltre 500 civili, tra cui una quarantina di bambini. I raid continuano anche su Kharkiv, dove i ...Roma, 22 giu. (LaPresse) – “I russi si stanno avvicinando a Lysychansk, prendendo piede negli insediamenti vicini. La città viene bombardata con artiglieria, carri armati e aerei. Abbiamo almeno tre ...