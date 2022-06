La libertà sessuale di Cinzia Properzio

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ecco il libro erotico. Il libro erotico per eccellenza. Dimenticatevi di Io ti penso, Io ti cerco, Io ti voglio di Irene Cao, tanto più la trilogia delle 50 sfumature di E. L. James dove i rapporti raccontati avevano dell’artefatto. Qui ci troviamo difronte a un libro erotico d’eccellenza dove la protagonista ci svela i suoi incontri sessuali, ci racconta nei minimi dettagli le prestazioni, le sensazioni, le emozioni. Una donna che vive nel pieno dellail sesso. Non incontri occasionali ma incontri costruiti ad arte dove l’unica cosa che conta è la realizzazione delle proprie ed altrui fantasie e dove l’unico scopo è godere e soddisfare gli istinti sessuali. A volte sottomessa, altre protagoniste. La cosa che più affascina in questo libro è la spontaneità con cui la protagonista vive il sesso. La cosa più intrigante è il modo che ha di condurre gli incontri o ...