Koulibaly | Ci saranno alcuni cambiamenti Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto”

Cialcuni cambiamenti. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto"., i tifosi del Napoli applaudono. Bellissime parole, che però non scaldano il cuore dei tifosi ...Per finire,non parla delle voci di mercato che lo riguardano, anzi, sentendosi ancora ... "Perderemo alcuni giocatori importanti per la prossima stagione, cidei cambiamenti perché ...Al centro delle voci di mercato, Kalidou Koulibaly, per ora, prova a rimanere concentrato ... Sulla scorsa stagione: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto è stata ...Il suo commento sul possibile sostituto di Chiellini. KOULIBALY – «Superati i 30 anni non significa che un calciatore sia vecchio, partiamo da questo punto. Koulibaly è sicuramentre un grandissimo ...