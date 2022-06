Inter, niente offerte e vuole rinnovare: Marotta ora è ad un bivio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per l’Inter non c’è soltanto la questione Lukaku a tenere banco in queste ore. Per uno dei nerazzurri c’è una situazione da risolvere. Chi viene e chi va, in questi di calciomercato vedremo di sicuro tanti movimenti di mercato legati alle big di Serie A. La vittoria del Milan ha dato modo alle squadre top Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per l’non c’è soltanto la questione Lukaku a tenere banco in queste ore. Per uno dei nerazzurri c’è una situazione da risolvere. Chi viene e chi va, in questi di calciomercato vedremo di sicuro tanti movimenti di mercato legati alle big di Serie A. La vittoria del Milan ha dato modo alle squadre top Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FBiasin : #Lukaku: “Dopo lo scudetto volevo il rinnovo del contratto. Sarei rimasto” (31/12/21 a Sky). Dodici mesi dopo acce… - FBiasin : L’#Inter ha trovato l’accordo per #Asllani. Le cifre? 4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto. Il centrocam… - iN3ViTaBiLi : @Aledibbo1 @InterismoTotale @pap1pap L’accordo con l’Inter di 3 mln l’anno non è per niente irraggiungibile per le… - mugnai_federico : @pap1pap L'europea è il PSG...le italiane Inter Milan Juve e Roma...non dire niente ???? - Salvo2410libero : Lukaku all'Inter non serve a niente, vedrei meglio Ansu Fati ???? -